Giro di Germania 2024, Jonathan Milan vince il cronoprologo di Schweinfurt. 14° Filippo Ganna

Duello in casa Lidl-Trek nel cronoprologo che ha aperto il Giro di Germania 2024 di ciclismo su strada: nei 2.9 km contro il tempo andati in scena a Schweinfurt, infatti, l’azzurro Jonathan Milan ha vinto in 3’16”, battendo per 1″ il compagno di squadra danese Mads Pedersen.

Terza piazza a 2″ per il neerlandese Maikel Zijlaard, della Tudor Pro Cycling Team, mentre sono rimasti ai piedi del podio il britannico Ethan Hayter, della INEOS Grenadiers, quarto, e l’elvetico Stefan Bissegger, della EF Education-EasyPost, quinto, entrambi con un ritardo di 3″.

Sesto posto per un altro neerlandese, Danny van Poppel, della Red Bull-BORA-hansgrohe, con un distacco di 4″, mentre hanno chiuso con un ritardo di 5″ il padrone di casa tedesco Jannik Steimle, settimo, l’austriaco Marco Haller, ottavo, ed il belga Jordi Meeus, nono. Si è classificato 14° a 7″ Filippo Ganna.

ORDINE D’ARRIVO E CLASSIFICA GENERALE (TOP 15)

1 Milan Jonathan Lidl-Trek 3:16

2 Pedersen Mads Lidl-Trek + 01

3 Zijlaard Maikel Tudor Pro Cycling Team + 02

4 Hayter Ethan INEOS Grenadiers + 03

5 Bissegger Stefan EF Education-EasyPost + 03

6 van Poppel Danny Red Bull-BORA-hansgrohe + 04

7 Steimle Jannik Q36.5 Pro Cycling Team + 05

8 Haller Marco Red Bull-BORA-hansgrohe + 05

9 Meeus Jordi Red Bull-BORA-hansgrohe + 05

10 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team + 06

11 Gelders Gil Soudal Quick-Step + 06

12 Lamperti Luke Soudal Quick-Step + 06

13 Govekar Matevz Bahrain Victorious + 07

14 Ganna Filippo INEOS Grenadiers + 07

15 Walscheid Max Germany + 08