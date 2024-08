Vuelta a España 2024: Pavel Bittner stupisce tutti e beffa van Aert in volata a Siviglia

Terza volata alla Vuelta a España 2024, ancora un nuovo vincitore allo sprint in terra iberica: sul traguardo prestigioso di Siviglia ad esultare è il giovane ceco Pavel Bittner. Ovviamente quello odierno è il successo più importante della carriera del classe 2002 del Team dsm-firmenich PostNL, al terzo colpo da professionista. Resta in Maglia Rossa Primoz Roglic.

Giornata di pura calma dopo l’arrivo in salita di ieri per la carovana: due uomini spagnoli all’attacco, Ruiz Ibon (Equipo Kern Pharma) e Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi). Per loro una lunga cavalcata con il plotone a gestire la situazione prima di andare a riprenderli in vista dell’organizzazione dello sprint finale.

Tra i due litiganti il terzo gode: doveva essere ancora uno scontro diretto tra Wout van Aert e Kaden Groves, vincitori delle altre due volate in questo Grande Giro spagnolo, mentre a brillare è stato Bittner, che è uscito al momento giusto ed è andato a beffare il belga con un super colpo di reni.

Quarta posizione per Bryan Coquard, poi Stefan Kung. In casa Italia arriva un piazzamento di qualità per Gianmarco Garofoli, che si assesta in nona posizione.