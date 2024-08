Ginnastica artistica, ordine di rotazione finali trave e corpo libero alle Olimpiadi: quando partono Esposito e D’Amato

Alice D’Amato e Manila Esposito possono essere grandi protagoniste nelle finali di specialità che faranno calare il sipario sulla ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Entrambe le azzurre possono giocarsi grandi chance tra trave e corpo libero, in particolar modo la campana è dotata di un esercizio rimarchevole sui 10 cm, attrezzo su cui spesso fioccano gli errori e il cui atto conclusivo riserva ribaltoni, colpi di scena e grandi sorprese.

La super favorita in entrambe le circostanze sarà la statunitense Simone Biles, che ambisce a conquistare due ori per completare il pokerissimo in questa edizione dei Giochi e agganciare la ginnastica sovietica Larisa Latynina e la nuotatrice statunitense Katie Ledecky in testa alla classifica delle donne più vincenti di sempre nella rassegna a cinque cerchi. La fuoriclasse di Columbus dovrà stare molto attenta alla cinese Yaqin Zhou alla trave, mentre al quadrato non dovrà sottovalutare la brasiliana Rebeca Andrade.

Manila Esposito si esibirà per quarta alla trave (dopo Yaqin Zhou, Sunisa Lee e Julia Soares) e per prima al corpo libero (la 17enne meritava un po’ più di fortuna, ricordiamo che il sorteggio si è svolto mesi fa e accoppia il numero di partenza alla posizione ottenuta in qualificazione). Alice D’Amato partirà per sesta in entrambe le occasioni, curiosamente sempre prima di Simone Biles. Di seguito l’ordine di rotazione delle finali di specialità alle Olimpiadi di Parigi 2024.

ORDINE ROTAZIONE FINALI OLIMPIADI PARIGI 2024

TRAVE

1. Yaqin Zhou (Cina)

2. Sunisa Lee (USA)

3. Julia Soares (Brasile)

4. Manila Esposito (Italia)

5. Sabrina Maneca-Voinea (Romania)

6. Alice D’Amato (Italia)

7. Simone Biles (USA)

8. Rebeca Andrade (Brasile)

CORPO LIBERO

1. Manila Esposito (Italia)

2. Rebeca Andrade (Brasile)

3. Yushan Ou (Cina)

4. Rina Kishi (Giappone)

5. Ana Barbosu (Romania)

6. Alice D’Amato (Italia)

7. Simone Biles (USA)

8. Sabrina Maneca-Voinea (Romania)

9. Jordan Chiles (USA)