Ginnastica artistica, Manila Esposito e Alice D’Amato si giocano le medaglie tra trave e corpo libero. Biles per il pokerissimo

Ultima giornata di gare per la ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024, oggi (a partire dalle ore 11.45) si disputano le ultime Finali di Specialità e l’Italia vuole sognare con Alice D’Amato e Manila Esposito, entrambe impegnate alla trave e al corpo libero. Dopo aver conquistato la medaglia d’argento con la squadra insieme alle compagne e aver preso parte all’atto conclusivo del concorso generale, le due azzurre andranno a caccia di un altro grande risultato per chiudere in bellezza questa partecipazione ai Giochi.

Manila può puntare in alto sui 10 cm: il suo esercizio può toccare anche picchi di 14.200-14.300 e con questi punteggi si può anche ambire a una medaglia, soprattutto se qualcuno là davanti dovesse sbagliare. La cinese Yaqin Zhou ha messo paura anche a Simone Biles, che insegue il suo primo oro a cinque cerchi su questo attrezzo dopo due bronzi, mentre la brasiliana Rebeca Andrade è subito dietro. C’è ancora Sunisa Lee, che ieri ha conquistato il bronzo alle parallele asimmetriche con appena 67 millesimi di vantaggio sulla genovese dopo il decimo di margine con cui è salita sul podio nel concorso generale.

Alice D’Amato può provarci alla trave, dove va tenuta in grande considerazione anche la rumena Sabrina Maneca-Voine, ma è al corpo libero dove nutre più ambizioni: Biles prima e Andrade seconda in base al pronostico, ma per il bronzo le azzurre se la possono giocare con l’altra americana Jordan Chiles e con Maneca-Voinea. Simone Biles punta ai due ori di giornata, in modo da toccare quota nove titoli a cinque cerchi nel corso della carriera (cinque a Parigi 2024) e raggiungere la ginnasta sovietica Larisa Latynina e la nuotatrice statunitense Katie Ledecky al primo posto nella classifica delle donne più vincenti di sempre ai Giochi.