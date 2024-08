Fratelli di Olimpia! Chiara e Simone Consonni: due medaglie in famiglia e nella stessa gara!

Madison, una questione di famiglia. L’Italia in due giorni ha colto un oro e un argento in questa disciplina meravigliosa del ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024 ed entrambe hanno portato la firma di un Consonni, prima Chiara e poi Simone.

Ieri è arrivato il meraviglioso oro al femminile da parte della classe 1999, in coppia con Vittoria Guazzini. Gara fantastica della coppia tricolore, più grande successo a livello individuale da parte della velocista azzurra che negli anni ha dato spettacolo su strada, vincendo volate a ripetizione al Giro Donne. Su pista è sempre stata brillante, cogliendo grandi trionfi con il quartetto, scelta a sorpresa per la gara di ieri ha dato spettacolo in una maniera incredibile.

Oggi il bis, con un secondo posto magnifico, nonostante una caduta, per il fratello Simone. Una coppia più esperta quella vista a livello maschile, che ha fatto vedere le qualità lungo tutta la gara. Tenacia e forza, un giro guadagnato, gli sprint vinti ed un finale thriller nel quale è sfuggito di pochissimo l’oro per via del Portogallo.

La famiglia Consonni nella bergamasca può godere al termine di questa edizione a Cinque Cerchi: tre medaglie olimpiche in tasca (Simone aveva vinto anche il bronzo con il quartetto), addirittura quattro contando anche l’oro meraviglioso di Tokyo.