FELICITÀ! Sara Errani senza tempo: batte Dolehide e avanza al terzo turno degli US Open a 37 anni

Dopo il meraviglioso oro olimpico a Parigi 2024, continua il momento magico di Sara Errani, che nove anni dopo ritorna al terzo turno degli US Open, battendo in due set con un doppio 7-5 l’americana Caroline Dolehide in un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Un’altra prestazione fantastica delle bolognese, che si toglie soddisfazioni anche in singolare e che ora vivrà una sfida che le porta dolcissimi ricordi olimpici. Infatti la prossima avversari di Errani sarà la russa Diana Shnaider, che Sarita in coppia con Jasmine Paolini ha battuto nella finale di Parigi.

Rispetto al solito Errani ha concesso pochissimo nei propri turni di servizio: appena una palla break e il 76% dei punti vinti con la prima ed il 69% con la seconda. L’azzurra ha chiuso il match con 22 vincenti a fronte di soli 15 errori non forzati. Numeri ben diversi per Dolehide, che ha dovuto affrontare 14 palle break e soprattutto ha commesso 41 errori non forzati.

Dopo un inizio di partita senza scossoni, nel quinto gioco Errani si procura ben quattro palle break. Purtroppo l’azzurra manca l’occasione e nel game successivo si trova lei stessa ad affrontare una palla break. Dolehide la sfrutta subito e si porta avanti nel set. Errani, però, reagisce nell’ottavo gioco e trova il controbreak del 4-4. Sembra un set pronto a scivolare verso il tie-break ed invece l’azzurra si porta sullo 0-40 e alla terza occasione va a chiudere il set in suo favore per 7-5.

Nel secondo set si procede seguendo l’andamento dei turni di servizio. Errani tiene agevolmente i propri game in battuta, mentre non è così per Dolehide, che deve affrontare una serie di palle break. L’americana ne annulla due nel secondo game, poi una nel quarto e poi ancora un’altra nell’ottavo, con Errani che riesce a vincere un punto incredibile dopo una difesa clamorosa. Anche in questo set sembra tutto apparecchiato per il tie-break ed invece nel dodicesimo game Errani si procura due match point e sul primo arriva il doppio fallo di Dolehide. L’azzurra vince 7-5 e stacca un clamoroso biglietto per il terzo turno degli US Open 2024.