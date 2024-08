F1, Toto Wolff: “Pensavo ci fosse la possibilità di prendere Verstappen, ma la porta resta aperta per il 2026”

Sembra ormai imminente l’annuncio ufficiale di Mercedes sul pilota che sostituirà Lewis Hamilton al fianco di George Russell nel Mondiale 2025 di Formula Uno. Toto Wolff, dopo aver corteggiato a lungo Max Verstappen nella speranza di una rottura definitiva del suo rapporto con Red Bull, si appresta infatti a promuovere nella categoria regina del motorsport il diciottenne bolognese Andrea Kimi Antonelli.

“Per tutto l’arco dell’anno ho pensato che ci fosse la finestra per prendere Max, che potesse esserci la possibilità. Insomma, che non fosse impossibile. Il terreno è ancora piuttosto accidentato, e non solo per motivi di prestazione, ma anche per questioni interpersonali di cui tutti siamo a conoscenza. Tra l’altro sono andato d’accordo con Jos per tutta la vita, ma forse perché siamo un po’ simili. Per questo ho pensato che la porta non fosse mai completamente chiusa“, ha rivelato ai media il team principal Mercedes nel corso del weekend di Zandvoort.

“Le probabilità che ciò accadesse erano forse 10 a 1 o 9 a 1. Tuttavia non volevo arrendermi. Poi in estate siamo giunti insieme alla conclusione che non dovevamo aspettare che succedesse qualcosa prima di impegnarci per il 2025, ma continuare il nostro lavoro. Insomma, Max alla Red Bull e noi qui alla Mercedes, prendendo decisioni sui nostri piloti del futuro. E questa è stata una sorta di riflessione comune“, spiega il manager austriaco.

Wolff ha provato a far leva sui buoni rapporti con il clan Verstappen per strappare il fenomeno olandese alla Red Bull, ma l’operazione sembra solo rimandata: “Quello che mi piace di Max, Raymond e Jos è che parliamo chiaro. Non abbiamo bisogno di spingerci l’un l’altro. Siamo in questa situazione da troppo tempo, abbiamo preso la decisione sui piloti per il prossimo anno ed è a questo che dobbiamo dedicare tutto il nostro impegno. Speriamo che questa sia la line-up per il 2026 e oltre. Ma questo non chiude la porta alla possibilità che Max venga da noi nel 2026 o oltre, perché vogliamo tenere aperte tutte le opzioni, come fa lui. Quindi quello che mi è piaciuto nelle nostre conversazioni è che non ci sono mai stati segreti. In qualche modo ho la sensazione che le strade di Mercedes e Verstappen si incroceranno. Ma non so quando possa accadere. Che sia il 2026, tre anni dopo, non lo so ancora“.

Il CEO Mercedes si è poi fatto sfuggire il nome di Antonelli parlando della line-up 2025: “Presto confermeremo il nome del secondo pilota. Entrambi i piloti che saranno sulle nostre macchine avranno il massimo supporto, al 100%. Quindi ci presenteremo al via della prossima stagione con due piloti a cui daremo tutte le opportunità per rendere al massimo. Ed è per questo che non voglio parlare della coppia piloti del 2026 in questa fase, perché voglio che funzioni con George e Kimi l’anno prossimo“.