F1, la nuova griglia di partenza del GP d’Olanda dopo le penalità di Hamilton e di Albon

Commissari di gara protagonisti ieri nel post qualifiche del GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sono arrivate quasi in serie delle sanzioni che hanno cambiato l’ordine delle cose in griglia di partenza. Un time-attack in cui a partire dalla pole-position sarà sempre il britannico Lando Norris (McLaren) a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il compagno di squadra Oscar Piastri (McLaren).

Lewis Hamilton, infatti, è stato penalizzato con tre posizioni in griglia perché ritenuto colpevole di impeding nei confronti del messicano Sergio Perez, nel corso della Q1. Dopo aver terminato in dodicesima posizione il time-attack, il britannico si ritroverà ulteriormente zavorrato, partendo 14° questa domenica.

Sarebbe dovuta essere 15ª piazzola, ma un’altra penalità è stata comunicata. Si tratta della squalifica del thailandese Alexander Albon. L’alfiere della Williams, protagonista di ottime qualifiche (concluse in ottava posizione), ha ricevuto una sanzione molto pesante dal momento che i controlli dei delegati della FIA hanno evidenziato un’irregolarità sul fondo vettura.

Pertanto, Albon sarà ultimo o potrebbe partire dalla pit-lane. Ecco quindi come sarà la nuova griglia di partenza del GP d’Olanda 2024 di F1:

LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP D’OLANDA 2024 F1

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Lance Stroll (Aston Martin)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Carlos Sainz (Ferrari)

11. Yuki Tsunoda (RB)

12. Nico Hulkenberg (Haas)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Lewis Hamilton (Mercedes) *tre posizioni di penalità per impeding ai danni di Sergio Perez in Q1

15. Daniel Ricciardo (RB)

16. Esteban Ocon (Alpine)

17. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

18. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Alexander Albon (Williams) *Squalificato per fondo irregolare