F1 su TV8 oggi, GP Olanda 2024: orario gara, programma differita in chiaro

Il Gran Premio dei Paesi Bassi 2024 di Formula 1 avrà luogo nel pomeriggio di domenica 25 agosto. La quindicesima delle ventiquattro gare del Mondiale 2024 prenderà il via alle ore 15.00 italiane. Ora canonica, dunque, a differenza dei giorni scorsi, quando prove libere e qualifiche erano più presto del solito.

Si gareggerà a Zandvoort per la trentaquattresima volta. Il circuito è però profondamente cambiato rispetto al layout usato tra gli anni ’50 e gli anni ‘80. D’altronde la pista era caduta in disuso ed è stata letteralmente mutilata per fare spazio a campi da golf e complessi residenziali. Cionondimeno, quanto sopravvissuto è stato recuperato e valorizzato da un nuovo progetto di matrice italiana.

Nel 2023 il podio del GP venne occupato da piloti di tre team diversi. Vinse la Red Bull dell’idolo locale Max Verstappen, davanti all’ Aston Martin dell’eterno Fernando Alonso e alla sorprendente Alpine di Pierre Galsy. La Ferrari raccolse il quinto posto di Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc si dovette ritirare. Chi saranno i protagonisti del 2024 e come scoprirlo seguendo la gara in TV?

PROGRAMMA TV8 – GP OLANDA 2024

Ore 18.30 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP OLANDA F1 OGGI

(25 AGOSTO 2024)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio dei Paesi Bassi.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Zandvoort. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento nederlandese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio dei Paesi Bassi, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP OLANDA 2024

Ore 15.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)