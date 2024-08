F1, risultati e classifica FP3 GP Italia 2024: Hamilton in testa, Leclerc brillante 3°

Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP d’Italia 2024, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Il pilota della Mercedes ha stampato un convincente 1:20.117 e ha preceduto di 93 millesimi il compagno di squadra George Russell. Prova brillante da parte di Charles Leclerc, che con la Ferrari si è inserito in terza piazza a 0.109 dalla vetta, appena davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Max Verstappen non è andato oltre la sesta posizione (a 0.251). Il tre volte Campione del Mondo si è nascosto al volante della Red Bull, ma resta il grande favorito della vigilia per la conquista della pole-position e per la vittoira nel Gran Premio di domani. Il fuoriclasse olandese ha preceduto l’altra Ferrari di Carlos Sainz (settimo a 0.346). nella top-10 chiusa dalle Williams di Alexander Albon e Franco Colapinto e dalla Haas di Nico Hulkenberg. Di seguito i risultati e la classifica delle prove libere 3 del GP d’Italia 2024.

RISULTATI PROVE LIBERE 3 GP ITALIA F1 2024

1 Lewis Hamilton Mercedes1:20.117 6

2 George Russell Mercedes+0.093 6

3 Charles Leclerc Ferrari+0.109 6

4 Oscar Piastri McLaren+0.135 5

5 Lando Norris McLaren+0.145 5

6 Max Verstappen Red Bull Racing+0.251 5

7 Carlos Sainz Ferrari+0.346 6

8 Alexander Albon Williams+0.479 5

9 Franco Colapinto Williams+0.788 7

10 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+0.826 4

11 Fernando Alonso Aston Martin+0.851 9

12 Daniel Ricciardo RB+0.960 7

13 Yuki Tsunoda RB+1.024 4

14 Pierre Gasly Alpine+1.038 4

15 Lance Stroll Aston Martin+1.040 9

16 Kevin Magnussen Haas F1 Team– 5

17 Esteban Ocon Alpine+1.141 6

18 Sergio Perez Red Bull Racing+1.170 4

19 Valtteri Bottas Kick Sauber+1.240 8

20 Guanyu Zhou Kick Sauber+1.918 6