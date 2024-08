F1, risultati e classifica FP2 GP Olanda 2024: Russell primeggia, duopolio Mercedes-McLaren. Ferrari in difficoltà

George Russell ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Olanda, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort. Il pilota britannico della Mercedes ha stampato un interessante 1:10.702 e ha preceduto di 61 millesimi la McLaren di un pimpante Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton è terzo a 0.111 con l’altra Freccia d’Argento a precedere la seconda McLaren guidata da Lando Norris (quarto a 0.259).

Il duopolio Mercedes-McLaren ha caratterizzato la seconda sessione di giornata, disputata interamente in condizioni di asciutto dopo il problematico primo turno condizionato da vento e pioggia per larghi tratti. Il padrone di casa Max Verstappen è quinto a 0.284 con la Red Bull, ma il tre volte Campione del Mondo resta il favorito per il successo di fronte al proprio pubblico.

Distacchi superiori ai sei decimi per Fernando Alonso (Aston Martin), Yuki Tsunoda (RB) e Kevin Magnussen (Haas). Charles Leclerc è nono con la Ferrari a 0.741, mentre Carlos Sainz è 19mo con l’altra Rossa a oltre due secondi: il Cavallino Rampante appare decisamente lontano dalle posizioni che contano e al momento si profila un fine settimana molto complicato.

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP OLANDA F1 2024

1 George Russell Mercedes1:10.702 6

2 Oscar Piastri McLaren+0.061 5

3 Lewis Hamilton Mercedes+0.111 7

4 Lando Norris McLaren+0.259 5

5 Max Verstappen Red Bull Racing+0.284 5

6 Fernando Alonso Aston Martin+0.655 4

7 Yuki Tsunoda RB+0.672 3

8 Kevin Magnussen Haas F1 Team+0.728 3

9 Charles Leclerc Ferrari+0.741 4

10 Alexander Albon Williams+0.848 5

11 Lance Stroll Aston Martin+0.874 4

12 Sergio Perez Red Bull Racing+0.879 4

13 Daniel Ricciardo RB+0.928 3

14 Pierre Gasly Alpine+0.942 3

15 Logan Sargeant Williams+1.116 4

16 Guanyu Zhou Kick Sauber+1.232 5

17 Esteban Ocon Alpine+1.359 3

18 Valtteri Bottas Kick Sauber+1.504 4

19 Carlos Sainz Ferrari+2.406 2

20 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+2.594 2