F1, risultati e classifica FP2 GP Italia 2024: Lewis Hamilton il più veloce, Sainz e Leclerc vicini

Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Monza si è lavorato alacremente per trovare il bilanciamento della monoposto su una pista molto particolare e appartenente a una categoria da definirsi “old style”.

Ci riferiamo al Tempio della velocità dove le monoposto gireranno con assetti aerodinamici piuttosto scarichi al fine di massimizzare la loro efficienza e di raggiungere le più alte velocità di punta in rettilineo. I tecnici dovranno trovare il giusto compromesso, tenuto conto del rendimento in curva nel secondo settore della pista brianzola.

La Ferrari si presenta a questo appuntamento con alcuni aggiornamenti significativi sulla SF-24 allo scopo di battagliare per la vittoria. Non sarà però affatto semplice per il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz centrare quest’obiettivo. La competitività dimostrata da McLaren e dalla Red Bull dovrebbe essere un fattore anche su questa pista.

La scuderia di Woking ha impressionato nelle ultime uscite e la vittoria del britannico Lando Norris nel GP d’Olanda non è stata casuale. Nello stesso tempo il team di Milton Keynes, che non ha vinto nelle ultime cinque gare, vorrà riscattarsi e l’olandese Max Verstappen ha grandi motivazioni.

Di seguito l’ordine dei tempi della FP2 del GP d’Italia 2024:

CLASSIFICA FP2 GP ITALIA F1 2024

1 Lewis Hamilton Mercedes1:20.738 5

2 Lando Norris McLaren+0.003 4

3 Carlos Sainz Ferrari+0.103 5

4 Oscar Piastri McLaren+0.120 4

5 Charles Leclerc Ferrari+0.154 5

6 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+0.402 5

7 Daniel Ricciardo RB+0.562 5

8 Fernando Alonso Aston Martin+0.578 4

9 Lance Stroll Aston Martin+0.625 5

10 Valtteri Bottas Kick Sauber+0.723 4

11 Kevin Magnussen Haas F1 Team+0.761 3

12 Alexander Albon Williams+0.854 4

13 Max Verstappen Red Bull Racing+0.872 3

14 Sergio Perez Red Bull Racing+0.940 2

15 Yuki Tsunoda RB+0.997 4

16 Franco Colapinto Williams+1.046 4

17 Pierre Gasly Alpine+1.081 3

18 Esteban Ocon Alpine+1.129 6

19 Guanyu Zhou Kick Sauber+1.485 5

20 George Russell Mercedes+3.480 2