F1, qualifiche GP Italia 2024. Oggi la lotta per la pole position. A Monza è meno vincolante di quanto non lo sia altrove

L’odierna giornata di sabato 31 agosto sarà dedicata alle qualifiche del Gran Premio d’Italia di Formula 1, sedicesimo dei ventiquattro atti da cui è composto il Mondiale 2024. Farà molto caldo a Monza, non solo dal punto di vista meteorologico.

Max Verstappen e la Red Bull sono attualmente in testa alla classifica del Mondiale piloti e costruttori. Cionondimeno, Lando Norris e la McLaren stanno rimontando prepotentemente. Soprattutto la seconda, nella graduatoria riservata ai team. Sia l’olandese, che la gloriosa squadra basata a Woking, hanno un forte legame intecciato con l’autodromo brianzolo.

Super Max ha vinto le ultime due edizioni disputata e in questo weekend cerca un tris di affermazioni consecutive riuscito solo a Juan Manuel Fangio tra il 1953 e il 1955. La storia, dunque, gli gioca contro. Al contempo, la McLaren ha ottenuto a Monza l’unico successo del periodo 2013-2023. La sola vittoria nei 228 GP intercorsi tra Interlagos 2012 e Miami 2024 si è concretizzata proprio nel circuito edificato alle porte di Milano. Il luogo e l’appuntamento sono dunque significativi sia per l’uno che per l’altro.

Ovviamente, il GP d’Italia è estremamente pregnante soprattutto per la Ferrari, che qui corre in casa. Va sottolineato come l’ultima pole position Rossa sia datata 2019, stesso anno dell’ultima affermazione del Cavallino Rampante e – incidentalmente – del poleman. Sì, perché dopo il trionfo di Charles Leclerc, scattato dalla casella privilegiata cinque anni orsono, il primo a passare sotto la bandiera a scacchi non è mai più stato chi è partito davanti a tutti.

Una pole position è una pole position, ed è sempre meglio guadagnare la posizione di partenza migliore in assoluto. Cionondimeno, a Monza è meno vincolante di quanto non lo sia altrove. In teoria, è una buona notizia per la Scuderia di Maranello, che in questo 2024 schiera una monoposto generalmente molto più competitiva sul long-run di quanto non lo sia sul giro secco.

Sarà così anche in Brianza? La risposta la avremo quest’oggi. Di certo c’è che se la Ferrari non dovesse essere particolarmente incisiva, i tifosi non dovranno perdere la speranza o abbandonarsi a disfattismi. Di solito, la domenica è migliore del sabato…