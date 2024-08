F1, Oscar Piastri: “Non ho fatto un lavoro sufficiente in Q3, ma gli aggiornamenti funzionano”

Dopo aver dimostrato un gran potenziale in Q1 e Q2, Oscar Piastri paga dazio nel momento decisivo e non va oltre un deludente terzo posto a quasi mezzo secondo dalla pole position del compagno di squadra Lando Norris nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2024, valevole come quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

“Non ho fatto un lavoro sufficiente. Nel Q3 il primo run è stato buono, ma nella seconda metà del secondo giro non ho fatto quello che era necessario. La macchina era buona questo weekend, mi dispiace non essere più avanti, ma penso di poter portare a casa buoni punti e anche un trofeo domani“, le prime parole a caldo del pilota australiano di McLaren dopo le prove ufficiali.

“Gli aggiornamenti funzionano come ci aspettavamo. Non è la condizione più semplice per capire come va, ma la macchina è sembrata più veloce e sono contento. La vittoria non è fuori portata, il ritmo è stato veloce nella simulazione gara. Siamo stati veloci anche negli ultimi weekend, speriamo di avere una buona giornata domani, a partire dallo start“, aggiunge Piastri in vista del GP.

Di fianco al pole-man Norris, scatterà dalla seconda casella della prima fila in griglia la Red Bull del padrone di casa neerlandese Max Verstappen, mentre George Russell partirà quarto con la Mercedes. Saranno questi sulla carta i pretendenti al podio sull’asciutto in quel di Zandvoort, considerando la brutta qualifica di Lewis Hamilton e delle Ferrari.