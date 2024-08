F1, Oscar Piastri: “Mi sono rotto una costola per il sedile, a Zandvoort non dovrei aver problemi”

Ha dovuto stringere i denti non poco Oscar Piastri negli ultimi GP prima della pausa estiva in F1. Il pilota australiano della McLaren ha rivelato che il sedile della sua vettura non fosse modellato alla perfezione sulla base delle sue esigenze, provocandogli addirittura una frattura alle costole.

Si è scoperto che Piastri ha affrontato le ultime tre gare in queste condizioni. Nonostante tutto, è arrivata la vittoria nell’appuntamento in Ungheria. “Logicamente si fanno tutte le prove possibili a inizio anno sul sedile, ma su alcune piste ci sono stati dei problemi. È stata dura per esempio a Barcellona, in Austria e a Silverstone per le caratteristiche dei layout“, ha spiegato l’aussie.

“Ho scoperto questa frattura dopo il GP di Gran Bretagna, ma il dolore era precedente. Abbiamo effettuato i controlli del caso dopo la gara a Silverstone e la lesione si è evidenziata. In vista di questo week end, abbiamo apportato delle modifiche al sedile che mi dovrebbero consentire di guidare in maniera migliore e avendo poco dolore. Non penso ci saranno problemi a Zandvoort“, ha concluso Piastri.

Nel week end olandese che prenderà il via domani, quindi, l’australiano potrebbe giovare di questo intervento e non avere criticità nel rendimento con la sua McLaren.