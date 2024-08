F1, Oscar Piastri: “Imparato la lezione da Zandvoort, possiamo vincere a Monza”

Quel quarto posto alle spalle di Charles Leclerc non faceva parte delle attese per Oscar Piastri. L’australiano aveva ben altre ambizioni nel GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Zandvoort, dove c’è stato il trionfo di Lando Norris su McLaren, l’altro alfiere della scuderia di Woking non è riuscito a sfruttare al meglio il potenziale della monoposto.

Si volta pagina e Piastri vorrà riscattarsi nel prossimo week end a Monza, che inizierà domani con le prove libere: “La squadra ha fatto un’ottima prestazione nei Paesi Bassi, e ora siamo pronti a ripeterla a Monza. Ho imparato la lezione da Zandvoort e so cosa fare per non commettere gli stessi errori. Posso sfruttare una macchina molto veloce, il che rende il tutto ancora più emozionante”, ha dichiarato l’aussie (fonte: speedweek.com).

“Ho preso parte ad alcune gare in passato su questo tracciato nelle classi junior. È un circuito molto apprezzato da tanti piloti perché è velocissimo. Non vedo davvero l’ora di competere davanti ai tifosi italiani perché creano un’atmosfera speciale“, ha concluso Piastri.

Indubbiamente, la McLaren può contare su una macchina molto competitiva, che grazie agli aggiornamenti introdotti in terra olandese ha compiuto un ulteriore step in avanti. Vedremo se Red Bull e soprattutto Ferrari, nel GP di casa, sapranno inserirsi.