F1, Max Verstappen: “Qualche problema per il vento. Domani? Serve essere realisti”

Max Verstappen partirà dalla prima fila in occasione del GP d’Olanda, quindicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo weekend sul ventoso circuito di Zandvoort. Il padrone di casa ha infatti strappato la seconda posizione in qualifica, cedendo il passo ad un sempre più consistente Lando Norris.

Nello specifico il fenomeno della Red Bull ha raccolto un gap di tre decimi rispetto al ventiquattrenne di Bristol, poleman in 1’09″673. Numeri che attestano l’importante feeling della McLaren col tracciato olandese, che il detentore del titolo dovrà cercare in qualche modo di scardinare il vista della gara di domani. Una volta arrivato al parco chiuso per le dichiarazioni a caldo di rito, Verstappen ha analizzato brevemente quanto fatto.

“Un po’ come per tutte le qualifiche avevamo passo, io le ho provate tutte e sono contento della prima fila – ha detto il Campione del Mondo -. Abbiamo avuto qualche problema per via del vento, ci sono state folate che davano ad ogni giro sensazioni differenti. Non è facile prendere riferimenti in queste situazioni. Questo è un buon risultato“.

Verstappen ha poi chiosato: “Non è la macchina più semplice da guidare, ma il giro è stato solido ad accezione della curva 12 e 13, vediamo come andrà in gara. Proveremo a vincere, ma quando sei due o tre decimi dietro in classifica serve essere realisti”.