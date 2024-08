F1, Lando Norris: “Curiosi di sapere se saremo forti anche a Monza. Il Mondiale? Ancora aperto”

Lando Norris appare molto concentrato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il portacolori del team McLaren, fresco dominatore della gara di Zandvoort, vuole dare la sensazione di avere tutto sotto controllo ma, soprattutto, di non farsi facili illusioni.

I 70 punti di differenza in classifica generale nei confronti di Max Verstappen lasciano ancora tutti i favori del pronostico al portacolori del team Red Bull, anche se l’inglese sa di avere tra le mani una monoposto in ottima forma. Anzi, in questo momento, è la più veloce del lotto.

Le sue parole nel corso della conferenza stampa: “Sinceramente non ho fatto niente di clamoroso. Sono tornato a casa, ho cenato e sono andato a letto – sorride – Non ho vissuto un entusiasmo particolare ma, sicuramente, ho vissuto una bellissima sensazione che è la cosa più importante. I due campionati? Sono aperti, ma penso che sia così sin dalla prima gara. Il nostro obiettivo sarà lottare ogni tappa per fare il massimo possibile”.

A questo punto il mirino si sposta sulla pista brianzola, molto differente rispetto a Zandvoort: “La vittoria olandese? Non mi ha dato ulteriore fiducia. Già l’avevo in precedenza, né sento la pressione in maniera particolare. Monza è una pista divertente ma dovremo capire se saremo forti anche qui, ovvero dove c’è meno carico aerodinamico. A Spa lo eravamo, dopotutto. L’iniezione di fiducia c’è stata ma non ha cambiato quello che sappiamo e sapevamo, dopotutto è da inizio anno che andiamo forte”.