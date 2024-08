F1, la Ferrari risponde “Presente!” nel venerdì di Monza. La performance c’è, resterà anche sabato e domenica?

La Ferrari ha risposto “Presente!” all’appello dei tifosi in occasione delle prove libere del Gran Premio d’Italia. Non poteva essere altrimenti, considerando come si parli dell’appuntamento di casa. Proprio per questa ragione, è verosimile pensare che nella giornata inaugurale la Scuderia di Maranello non si sia risparmiata.

A Monza, per il Cavallino Rampante, è sempre doveroso dare un segnale sin dal primo momento. Charles Leclerc e Carlos Sainz lo hanno fatto egregiamente sin dalla FP1, dove si sono attestati rispettivamente al 2° e al 4° posto nella graduatoria dei tempi. Dopodiché, nella FP2, lo spagnolo ha chiuso 3° e il monegasco 5°.

È solo venerdì, dunque da 1 a 10 i riscontri contano 2. Cionondimeno, l’inizio del fine settimana monzese genera quantomeno qualche speranza di vedere le Rosse protagoniste. Per davvero, si intende. Magari oggi altri team si sono tenuti più margine, ma poco importa. Per la verità, i valori non sono ben definiti. C’è una sorta di “ammucchiata” difficile da dirimere.

È chiaro, però, che parecchie dinamiche sono destinate a cambiare nelle prossime ore. Innanzitutto, solitamente, la SF-24 è più competitiva con pista “green”, ovvero poco gommata, di quanto non lo sia con i residui di pneumatico che si vanno progressivamente a depositare sull’asfalto.

Inoltre, si è visto più volte come l’attuale monoposto si trovi maggiormente a proprio agio sul long-run di quanto non lo sia sul giro secco. La conseguenza di quanto appena esposto è che ogni giornata potrebbe fare storia a sé, perchè le condizioni si modificheranno.

Di certo, il venerdì ferrarista può essere considerato positivo. Le prestazioni ci sono. Vedremo se resteranno anche al sabato e soprattutto alla domenica, quando conta per davvero. Oggi, in fin dei conti, si è scherzato. Da domani si comincerà a fare sul serio.