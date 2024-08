F1, orari qualifiche GP Italia 2024: programma 31 agosto, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 31 agosto, l’Autodromo Nazionale Monza ospiterà le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2024, sedicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il rinnovato circuito brianzolo (riasfaltato e con qualche piccola modifica in alcune curve) sarà teatro di un’intensa sfida per la pole position che potrebbe coinvolgere quattro team e almeno sei piloti.

Favorita d’obbligo la McLaren con Lando Norris, per quanto visto lo scorso fine settimana a Zandvoort, ma il layout del Tempio della Velocità presenta delle caratteristiche completamente diverse rispetto al tracciato olandese. Red Bull non va mai sottovalutata, se non altro per il talento di Max Verstappen, mentre Ferrari è andata quasi all-in sull’appuntamento di casa portando un massiccio pacchetto di aggiornamenti per colmare il divario dai primi. Attenzione anche alla Mercedes, spesso competitiva su piste da medio-basso carico aerodinamico.

Le qualifiche del Gran Premio d’Italia di F1 a Monza verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it (gratis), Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP ITALIA F1 2024

Sabato 31 agosto

Ore 12.30 Prove libere 3 a Monza – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.00 Qualifiche a Monza – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA QUALIFICHE GP ITALIA F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (solo qualifiche), Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: tv8.it (solo qualifiche), Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.