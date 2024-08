F1, la Ferrari partirà per vincere il GP d’Italia. Il trionfo rosso non è probabile, ma sicuramente possibile

Bando alla scaramanzia, quella la si lascia agli irrazionali e a chi ha paura della propria ombra. Il compito dell’analista è di guardare a una situazione e di esaminarla seguendo solo la logica dei fatti. Dunque, sulla base di quanto detto dalle qualifiche del GP d’Italia, è evidente come la Ferrari possa vincere a Monza dopo cinque anni.

Charles Leclerc e Carlos Sainz scatteranno rispettivamente dalla quarta e dalla quinta casella, ma il distacco dalla pole position è stato minimo. Il monegasco e lo spagnolo hanno pagato poco più di un decimo a Lando Norris. Sostanzialmente nulla. Sappiamo, inoltre, come la SF-24 sia generalmente una belva domenicale. Se la Rossa di quest’anno alza l’asticella, lo fa nel Gran Premio, non in qualifica. L’ultimo esempio in tal senso lo abbiamo avuto settimana scorsa in Olanda.

Indi per cui, la Scuderia di Maranello può vincere. Questa deve essere l’ambizione per la giornata dell’1 settembre. Ovviamente, avere la possibilità di imporsi non significa automaticamente riuscirci. In primo luogo perché Norris resta il favorito e la McLaren potrebbe avere qualcosa in più. In seconda istanza poiché non andrà sottovalutata un’agguerrita Mercedes.

Però il Cavallino Rampante è lì, in piena bagarre. Non c’è un avversario irraggiungibile, come invece capitato in tutti i weekend degli ultimi tre mesi. Molto dipenderà dalla partenza, che dovrà giocoforza essere buona, e il resto sarà dato dalla capacità di saper leggere nel migliore dei modi la corsa, proprio come avvenuto a Zandvoort. Il tutto nella speranza che anche a Monza la SF-24 faccia uno scatto avanti in termini di competitività, come accaduto sei giorni fa.

Magari la vittoria della Ferrari nel GP d’Italia 2024 non sarà probabile, in quanto gli avversari sono parecchi ed estremamente quotati. Cionondimeno, il trionfo è possibile. È questo il nocciolo della questione alla vigilia di una gara tutta da vivere.