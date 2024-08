F1, il GP d’Olanda sarà un nuovo capitolo della nuova rivalità Verstappen-Norris? La Ferrari aspetta e spera…

Il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 prenderà il via alle ore 15.00 di domenica 25 agosto. Orario canonico, dunque, a differenza delle qualifiche di ieri, anticipate rispetto alle abitudini. Quello odierno sarà il 15° dei 24 appuntamenti che compongono un Mondiale che non può (ancora?) essere definito “in bilico”, ma nel quale i valori sono cambiati rispetto ai GP iniziali.

Max Verstappen – autentico deus ex machina dell’appuntamento di Zandvoort, rinato dalle proprie ceneri solo ed esclusivamente grazie alla popolarità della punta di diamante di Red Bull – ha ancora un solido vantaggio nella classifica iridata (78 punti su Lando Norris e 100 puliti su Charles Leclerc non sono pochi). Eppure non vince da quattro gare. Come è possibile?

La sua fortuna è che non vi sono avversari in grado di tramutarsi in serial winner. Lo stesso Norris, da tutti identificato come il rivale più pericoloso per Super Max, si è imposto solo una volta. La domanda è se l’ambizioso britannico riuscirà ad alzare l’asticella quanto serve per diventare una credibile alternativa a chi corre con il numero 1 sul musetto, oppure se l’olandese potrà continuare a “vivere di rendita”.

Se sul Mondiale piloti resta valida la “prelazione” di Verstappen, non si può dire altrettanto di quello costruttori. Le difficoltà di Sergio Perez e la contemporanea ascesa della McLaren hanno ridotto a 42 le lunghezze di differenza tra la Red Bull e il Team di Woking. La stessa Ferrari (-63) ha ancora il diritto di sognare (o di illudersi?). Cionondimeno, tre delle ultime quattro competizioni, sono state appannaggio di una Mercedes improvvisamente ringalluzzita dopo una partenza deficitaria.

Insomma, da tempo non si vedeva un F1 con così tanti potenziali protagonisti. Chi saranno quelli di oggi? Le qualifiche di ieri hanno visto Norris guadagnarsi la pole position proprio davanti a Verstappen. Oggi potremmo dunque assistere a un nuovo capitolo di una rivalità ancora potenziale, ma sicuramente affascinante. La McLaren sembra avere qualcosa più della Red Bull, però la partita è tutta da giocare.

Le Ferrari dovranno giocoforza sperare in qualche variabile impazzita. Le SF-24 non sono competitive, come dimostrato dall’esito delle qualifiche: Charles Leclerc scatterà dalla sesta casella, Carlos Sainz addirittura dalla decima.

Le Rosse non potranno contare sull’apporto del meteo per sparigliare le carte, poiché le previsioni concordano sul bel tempo, seppur con temperature fresche. L’unica possibilità sembrerebbe essere una gara resa pazza da qualche safety car, sempre in agguato su una pista dalle vie di fuga anguste qual è Zandvoort.