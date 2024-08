F1, GP Italia 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 30 agosto-1° settembre a Monza

Dal 30 agosto al 1° settembre il Circus della F1 sarà a Monza per l’atteso 15° appuntamento del Mondiale 2024. Nel Tempio della velocità piloti e team si ritroveranno dopo essersi messi alle spalle il week end a Zandvoort. McLaren ha fatto la voce grossa con il successo in solitaria del britannico Lando Norris, a precedere il campione del mondo in carica, Max Verstappen (Red Bull), e il monegasco Charles Leclerc con la Ferrari.

La Rossa introdurrà un pacchetto aerodinamico nuovo per il fine-settimana di casa. Si vuol fare bene nel round di casa e a Maranello si spera che gli upgrade possano funzionare per dare quel qualcosa in più a Leclerc e a Carlos Sainz, desiderosi di essere protagonisti davanti ai tifosi italiani.

Un tracciato dalle caratteristiche particolari, dotato di lunghi rettilinei che richiedono tanta efficienza, ma nello stesso tempo la necessità di avere un buon carico nel secondo settore, affrontando in particolare le due curve di Lesmo. Chi riuscirà a trovare il giusto compromesso nel set-up si porterà a casa la vittoria.

Il week end del Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta da Sky Sport tramite i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le dirette di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW, Sky Go e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula 1 a Monza.

CALENDARIO F1 GP ITALIA 2024

Venerdì 30 agosto

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Sabato 31 agosto

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

Domenica 1° settembre

Ore 15.00, F1, Gara (53 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

