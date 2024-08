F1, George Russell: “Risultato giusto, sessione altalenante per noi”

George Russell ha conquistato la quarta posizione in occasione del GP d’Olanda, appuntamento numero quindici del Mondiale 2024 di Formula 1. Sul veloce tracciato di Zandvoort il pilota della Mercedes si è assicurato la partenza in seconda fila, confermando quanto di buono visto già in occasione delle prove libere del venerdì.

Precisamente il nativo di King’s Lynn ha raccolto un gap di +0.571 rispetto alla McLaren di Lando Norris, poleman di giornata in 1:09.673 davanti a Max Verstappen ed Oscar Piastri. Buona la prestazione complessiva del britannico che, in parte, ha riscattato invece il sabato negativo del compagno di squadra Lewis Hamilton, out in Q2. Una volta arrivato in zona mista, Russell ha commentato quanto fatto:

“Sono abbastanza contento. È un risultato giusto – ha detto Russell – Questa sessione è stata parecchio altalenante per noi. Non avevo grip e scivolavo: poi siamo stati forti in Q2 e ho pensato che avremmo avuto il passo per sfidare Lando Norris; in Q3 siamo arrivati ​​quarti“.

Il pilota ha fornito poi importanti informazioni circa la stabilizzazione della macchina e la temperatura dei pneumatici: “L’equilibrio dell’auto è totalmente dettato dalle condizioni. Un cambiamento nella direzione del vento può trasformare l’equilibrio. Bisogna essere molto adattabili. Se scendi di un grado sotto il limite, probabilmente perderai mezzo secondo. Se sei di un grado sopra, ne perdi un decimo. È come se ti stessi avvicinando al bordo di un dirupo: se fai un passo troppo lungo e sei fuori“.