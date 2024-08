F1, Charles Leclerc sull’arrivo di Hamilton: “Un segnale forte per il team e una motivazione in più per me”

Manca sempre meno al ritorno in pista per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2024. Mentre siamo nel bel mezzo delle vacanze estive, infatti, i piloti si godono il relax della pausa agostana, pronti per il rientro all’azione che avverrà nel weekend del 25 agosto con il Gran Premio dell’Olanda sul tracciato di Zandvoort.

Mentre prosegue nelle sue vacanze, Charles Leclerc ha voluto fare un po’ il punto della situazione in casa Ferrari. Non tanto pensando a quello che avverrà nella gara olandese, quanto nel 2025. Il suo vicino di box, infatti, sarà Lewis Hamilton. “L’arrivo di Lewis era nell’aria da un po’ di tempo, ma fino a quando non c’è una conferma ufficiale non puoi esserne certo. Sapevo che c’era interesse da entrambe le parti, e in questi casi è molto probabile che si arrivi ad un accordo. Non ho chiesto di saperne di più, non fa parte del mio ruolo, ma devo dire che tutti sono sempre stati molto aperti e sinceri nei miei confronti”. (Fonte: Motorport.com).

Un arrivo in quel di Maranello che potrebbe garantire altri innesti di qualità, a livello tecnico: “L’annuncio di Lewis in Ferrari è stato anche rassicurante, perché prendere un pilota come lui è ovviamente un segnale forte. L’ho vista come una scelta positiva, a iniziare dal fatto che Lewis potrebbe facilitare l’arrivo in squadra di persone molto talentuose”.

Lewis Hamilton in rosso è anche uno stimolo importante per il pilota monegasco: “È interessante perché potrò imparare da uno dei migliori piloti nell’intera storia della F1, ed è molto motivante perché mi intriga il confronto con Lewis a parità di macchina. Per questi due motivi non vedo l’ora di poter iniziare questo nuovo capitolo, ma ci tengo ancora a dire che mi sono sempre trovato molto bene anche con Carlos”.

Per un sette volte campione del mondo in arrivo, un pilota solidissimo che se ne va in direzione Williams: “Ci tengo a dire che sono molto contento del modo in cui ho lavorato con Carlos (Sainz), è un pilota incredibile ed abbiamo superato momenti molto difficili durante la nostra esperienza in Ferrari. Ed è anche grazie al suo contributo se stiamo migliorando, abbiamo sempre lavorato bene insieme. Allo stesso tempo, quando hai un sette volte campione del mondo che si unisce al team è sempre una buona notizia, molto interessante e molto motivante”.