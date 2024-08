F1, Carlos Sainz: “Siamo sempre 2-3 decimi dietro McLaren e Red Bull, ma Monza è una pista favorevole”

Carlos Sainz sarà uno degli osservati speciali nel weekend di Monza valevole per il Gran Premio d’Italia 2024, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari si è spesso esaltato nel Tempio della Velocità, come dimostra la splendida prestazione dell’anno scorso (pole position e terzo posto in gara davanti al compagno di squadra Charles Leclerc), anche se per giocarsi la vittoria domenica servirà una grande impresa.

Il 29enne di Madrid, intervistato ieri da Sky durante un evento allo store Ray-Ban in centro a Milano, è tornato sul sorprendente quinto posto in rimonta del GP d’Olanda a Zandvoort: “Prima della gara pensavo di riuscire a finire settimo o ottavo dietro a Perez e Russell, ma molto velocemente ho iniziato a fare il mio passo e quando mi dicevano i tempi di Charles ho capito subito che eravamo molto più veloci di quello che ci aspettassimo“.

Sulle aspettative verso Monza, considerando gli aggiornamenti che verranno introdotti sulla SF-24: “Non è un segreto che McLaren e Red Bull siano state spesso più veloci di noi, siamo sempre 2 o 3 decimi dietro di loro. Tuttavia questo non vuol dire che andando su un tracciato più favorevole per la Ferrari il gap non possa diminuire, e mettendo in macchina degli aggiornamenti che funzionano forse possiamo vederci in lotta per la vittoria. Pensiamo prima di arrivare al venerdì e vedere che tutto funzioni, massimizzare gara e qualifica e poi vedere se possiamo lottare per qualcosa di più importante“.

Sul calore dei tifosi italiani: “È incredibile, questo succede solo a Milano e a Monza per la Ferrari. È una cosa molto speciale e, come dice Charles, ci carica. Carica non solo noi, ma anche tutti gli ingegneri, i meccanici, tutti vogliamo fare bene questo weekend per tutta questa gente che è qua e sta facendo il tifo per noi. Il mio rapporto con Leclerc? Tutto il mondo conosce il Charles veloce pilota di F1, ma il Charles persona è molto buono e bravo. Mi trovo molto bene con lui, oggi abbiamo fatto cinque ore insieme prima di venire qua e ci divertiamo insieme“.