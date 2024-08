F1, Charles Leclerc: “A Monza proviamo a vincere, ma sarà più difficile rispetto a cinque anni fa”

Il weekend del Gran Premio d’Italia 2024 è ormai alle porte e c’è grande curiosità per capire quale potrà essere il rendimento della Ferrari a Monza. La Scuderia di Maranello ha ambizioni importanti nell’appuntamento di casa e dovrebbe introdurre un pacchetto di aggiornamenti sulla SF-24 proprio sul circuito brianzolo, con l’obiettivo di avvicinarsi alle prestazioni della McLaren e della Red Bull di Max Verstappen.

“Sicuramente quando abbiamo finito la gara abbiamo cercato delle spiegazioni, perché è bello fare una bella performance ma bisogna capire perché al sabato non è andata bene. Abbiamo capito in buona parte cosa non ha funzionato e questo ci dà confidenza. Avevo detto che sarebbe stato un miracolo salire sul podio e l’abbiamo fatto“, ha dichiarato ieri Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport in centro a Milano.

Il monegasco della Rossa si è poi soffermato sulla strenua difesa del terzo posto a Zandvoort nei confronti di Oscar Piastri: “Guardavo avanti, provando a non guardare negli specchietti. Erano condizioni difficili, c’era tanto vento che dava molta instabilità alla macchina. Dovevo essere concentrato al 100% sul pensare a cosa mi aspettava davanti a me. Oscar metteva tanta pressione, ma fa parte del lavoro. È stata una bella gara“.

Sul rapporto con Sainz: “Ho sempre detto che abbiamo una relazione molto speciale, al di là dell’essere compagni di squadra, anche al di fuori della F1. È giusto che ci sia competizione, quando il livello è cosi alto è normale che ogni tanto ci sia tensione. Ma abbiamo sempre gestito bene quei momenti. Anche se l’anno prossimo saremo con colori diversi, saremo sempre nello stesso paddock e ci vedremo spesso“.

Leclerc ha poi parlato delle prospettive Ferrari a Monza: “Il nostro target è provare a vincere. Realisticamente è un periodo un po’ difficile per il team, perché il passo di McLaren e Red Bull è più veloce del nostro, ma tutto può succedere. Siamo in Italia e abbiamo nuovi pezzi in macchina, speriamo ci diano performance per poter puntare alla vittoria. Sarebbe un sogno riprodurre quello che abbiamo fatto 5 anni fa. Sara più difficile rispetto a quella volta ma tutto è possibile“.