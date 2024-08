Equitazione, Italia nona dopo il dressage nella tappa di Nations Cup di completo ad Arville

Si completa la prova di dressage della quinta tappa della Nations Cup 2024 di completo dell’equitazione, scattata ad Arville, in Belgio: sul rettangolo gli altri 56 dei 113 binomi in gara, 38 dei quali facenti parte delle dieci squadre iscritte. Il migliore degli azzurri è Federico Riso su Diabella 10, 49°, mentre l’Italia è nona.

Nella graduatoria individuale resta davanti a tutti l’elvetico Felix Vogg su Colero, con 28.8 punti negativi, mentre alle sue spalle si inseriscono i transalpini Maxime Livio su Api du Libaire e Gireg Le Coz su Aisprit de la Loge, secondi a pari merito a quota 29.2.

Per quanto riguarda i binomi italiani in gara, il migliore è Federico Riso (G.S. Polizia di Stato Fiamme Oro) su Diabella 10, 49° con 35.2, seguito da Umberto Riva su Falconn Sunheup Z, 56° con 36.1. Tosca Brambilla su Legaland Mood Swing è 81ma con 39.0, proprio davanti a Pietro Majolino (C.S. Esercito Sezione Equitazione) su Misses Jones, in gara come individualista, 82° con 39.2, infine Andrea Docimo (G.S. Polizia di Stato Fiamme Oro) su Tradewinds Alfredo chiude 102° con 42.9.

Nella classifica a squadre comanda la Germania con 90.8, davanti alla Francia, seconda a quota 91.3, mentre gli Stati Uniti, terzi con 100.2, precedono il Regno Unito, quarta con 100.3, ed il Belgio, quinto con 101.0. Seguono Irlanda e Svezia, appaiate al sesto posto con 105.1, ed i Paesi Bassi, ottavi a quota 105.6, mentre chiudono l’Italia, nona con 110.3, e l’Austria, decima con 115.5.