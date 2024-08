Equitazione, Pietro Majolino 37° dopo la prima giornata di dressage nella tappa di Nations Cup di completo ad Arville

Va in archivio la prima giornata dedicata al dressage della quinta tappa della Nations Cup 2024 di completo dell’equitazione, scattata ad Arville, in Belgio: sul rettangolo 57 dei 113 binomi in gara, tutti individualisti, mentre la classifica a squadre inizierà a prendere forma a partire da domani.

Davanti a tutti c’è l’elvetico Felix Vogg su Colero, con 28.8 punti negativi, che precede l’australiana Shenae Lowings su Bold Venture, seconda con 29.8, mentre completa il podio momentaneo la statunitense Tiana Coudray su Coeur de l’Esprit, terza a quota 30.0. L’unico binomio italiano in gara quest’oggi, Pietro Majolino (C.S. Esercito Sezione Equitazione) su Misses Jones, si classifica 37° con 39.2.

Domani saranno sul rettangolo i quattro binomi dell’Italia scelti per la gara a squadre, ovvero Tosca Brambilla su Legaland Mood Swing, Andrea Docimo (G.S. Polizia di Stato Fiamme Oro) su Tradewinds Alfredo, Federico Riso (G.S. Polizia di Stato Fiamme Oro) su Diabella 10 ed Umberto Riva su Falconn Sunheup Z.