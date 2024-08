Equitazione, l’Italia chiude nona nella tappa di Nations Cup di completo ad Arville. 23° Umberto Riva

Si chiude la quinta tappa della Nations Cup 2024 di completo dell’equitazione, andata in scena ad Arville, in Belgio, con il cross country: il migliore degli azzurri è Umberto Riva su Falconn Sunheup Z, 23°, mentre l’Italia termina in nona posizione. Nella classifica generale della manifestazione l’Italia conserva comunque il terzo posto.

Nella graduatoria individuale a vincere è il tedesco Calvin Böckmann su The Phantom Of The Opera, autore dell’unico netto nel tempo odierno e primo con 31.1 punti negativi, accumulati tutti nel dressage, davanti all’elvetico Felix Vogg su Colero, secondo con 32.8, mentre completa il podio finale il francese Nicolas Touzaint su Fibonacci de Lessac HDC, terzo a quota 35.7.

Per quanto concerne i binomi italiani in gara, il migliore è Umberto Riva su Falconn Sunheup Z, 23° con 51.3, mentre si classifica 59° Pietro Majolino (C.S. Esercito Sezione Equitazione) su Misses Jones, in gara come individualista, con 71.6, infine termina 80° Federico Riso (G.S. Polizia di Stato Fiamme Oro) su Diabella 10 con 112.8. Si ritirano nel corso della prova odierna sia Tosca Brambilla su Legaland Mood Swing, sia Andrea Docimo (G.S. Polizia di Stato Fiamme Oro) su Tradewinds Alfredo.

Nella classifica a squadre vince la Germania con 109.2 punti negativi, davanti alla Francia, seconda a quota 119.2, mentre termina terzo il Regno Unito con 121.0. Resta ai piedi del podio il Belgio, quarto con 143.0, davanti ai Paesi Bassi, quinti a quota 154.7, ed agli Stati Uniti sesti con 169.1. Seguono la Svezia, al settimo posto con 245.6, l’Irlanda, ottava a quota 1103.3, l’Italia, nona con 1164.1, e l’Austria, decima ed ultima con 2097.8.

CLASSIFICA GENERALE EVENTING NATIONS CUP 2024

1 Francia 290

2 Germania 240

3 Italia 220

4 Australia 210

5 Svizzera 180

6 Regno Unito 150

7 Irlanda 145

7 Stati Uniti 145

9 Svezia 140

10 Polonia 80

11 Belgio 70

11 Spagna 70

13Paesi Bassi 60

13 Nuova Zelanda 60

15 Austria 35