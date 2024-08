Equitazione, l’Italia diventa ottava dopo il salto ostacoli nella tappa di Nations Cup di completo ad Arville

Nella penultima giornata della quinta tappa della Nations Cup 2024 di completo dell’equitazione, in corso ad Arville, in Belgio, va in scena il salto ostacoli: il migliore degli azzurri diventa Umberto Riva su Falconn Sunheup Z, 30°, mentre l’Italia sale in ottava posizione.

Nella graduatoria individuale davanti a tutti si piazza con due cavalli diversi l’elvetico Felix Vogg, primo su Cartania con 29.4 punti negativi e secondo su Colero con 29.6, mentre completa il podio provvisorio il tedesco Jérôme Robiné su Black Ice, terzo a quota 29.9.

Per quanto riguarda i binomi italiani in gara, il migliore è Umberto Riva su Falconn Sunheup Z, 30° con 36.1, mentre scivola al 62° posto Federico Riso (G.S. Polizia di Stato Fiamme Oro) su Diabella 10 con 41.2, infine risale in 70ma piazza Tosca Brambilla su Legaland Mood Swing con 41.8. Sale in 92ma posizione Andrea Docimo (G.S. Polizia di Stato Fiamme Oro) su Tradewinds Alfredo con 46.9, infine Pietro Majolino (C.S. Esercito Sezione Equitazione) su Misses Jones, in gara come individualista, è 94° con 47.6.

Nella classifica a squadre comanda sempre la Germania con 92.0 punti negativi, davanti alla Francia, seconda a quota 96.0, mentre gli Stati Uniti sono terzi con 100.3. Seguono i Paesi Bassi, quarti a quota 106.0, davanti al Belgio, quinto con 106.6, ed al Regno Unito, sesto con 109.8. Sono più staccate la Svezia, al settimo posto con 117.1, l’Italia, ottava con 119.1, e l’Austria, nona con 119.5, infine chiude l’Irlanda a quota 133.1.