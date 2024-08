Ekaterina Antropova titolare alle Olimpiadi: Paola Egonu in panchina contro l’Olanda

Ekaterina Antropova ha iniziato da titolare la sfida tra Italia e Olanda, match valido per la fase a gironi del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il CT Julio Velasco ha deciso di schierare l’opposto al posto di Paola Egonu, schierandola in diagonale con la palleggiatrice Alessia Orro. Il resto della formazione scesa in campo nella capitale francese è quello abituale: le schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti (anche se già nel primo set ha trovato spazio Gaia Giovannini), le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro.

Paola Egonu è la titolare designata della nostra Nazionale, tornata oggi in campo a quattro giorni di distanza dal successo ottenuto all’esordio contro la Repubblica Dominicana per 3-1, ma oggi il Commissario Tecnico ha optato per un cambio, dando spazio alla bomber 21enne e lasciando in panchina l’attaccante di Milano. Si tratta di una soluzione tattica diversa dal solito e che magari Julio Velasco ha voluto provare per verificarne le potenzialità in vista dei prossimi incontri nella rassegna a cinque cerchi. L’Italia punta a sconfiggere l’Olanda per qualificarsi ai quarti di finale e poi giocarsi il primo posto nel girone contro la Turchia.

Ekaterina Antropova si era già distinta in alcuni match della Nations League, che poi l’Italia ha vinto con le grandi prestazioni offerte da Paola Egonu durante la Final Eight (tanto che l’opposto veneto ricevette il premio di miglior giocatrice del torneo). Si era a lungo fantasticato sulla possibilità di vedere contemporaneamente in campo Egonu e Antropova (in questo caso nel ruolo di schiacciatrice), ma poi non se ne è fatto più niente (almeno per il momento…). Già nel corso del primo set Velasco ha operato il doppio cambio e Paola Egonu è entrata in campo al posto di Antropva.