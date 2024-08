Dove vedere in tv la Diamond League di atletica in Silesia: orari, programma, streaming

Domenica 25 agosto è in programma la dodicesima tappa stagionale della Diamond League 2024, massimo circuito internazionale outdoor di atletica. Appuntamento in Silesia (Polonia) per un meeting che si preannuncia di livello stellare, grazie alla partecipazione di numerosi protagonisti italiani e globali dei recenti Giochi Olimpici di Parigi.

Ad oggi figurano nell’entry list di Chorzow ben nove azzurri, considerando anche le competizioni non valevoli per il circuito della Diamond League: Sara Fantini nel lancio del martello, Leonardo Fabbri nel peso, Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile nel salto in alto, Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli, Elena Bellò sulla distanza spuria dei 1000 metri, Chituru Ali e Marcell Jacobs sui 100, Dariya Derkach nel triplo e Fausto Desalu nei 200.

Presenti diversi campioni olimpici in carica: Ethan Katzberg (martello), Grant Holloway (110 hs), Ryan Crouser (peso), Hamish Kerr (alto), Masai Russell (100 hs), Armand Duplantis (a caccia del decimo record mondiale in carriera nel salto con l’asta), Marileidy Paulino (400 metri), Soufiane El Bakkali (3000 siepi), Emmanuel Wanyonyi (800) e Letsile Tebogo (200).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della Diamond League in Silesia. Il meeting polacco verrà trasmesso in diretta tv su Rai 3 (dalle ore 16.15) e Sky Sport Arena (dalle ore 16.00); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE SILESIA

Domenica 25 agosto

14.00 Lancio del martello (maschile) – Non valida per la Diamond League

14.00 Lancio del martello (femminile) – Non valida per la Diamond League

14.24 Getto del peso (maschile)

14.33 Salto in alto (maschile)

14.49 110 ostacoli (maschile) – Non valida per la Diamond League

14.59 100 ostacoli (femminile), batterie

15.27 1000 metri (femminile) – Non valida per la Diamond League

15.34 Salto con l’asta (maschile)

15.41 100 metri (maschile) – Non valida per la Diamond League

15.52 400 ostacoli (maschile) – Non valida per la Diamond League

16.04 400 ostacoli (femminile)

16.15 3000 metri (maschile)

16.26 Salto triplo (femminile)

16.34 100 ostacoli (femminile), finale

16.46 400 metri (femminile)

16.53 Tiro del giavellotto (femminile)

16.57 3000 siepi (maschile)

17.14 800 metri (maschile)

17.28 200 metri (maschile)

17.39 1500 metri (femminile)

17.53 100 metri (femminile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE SILESIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3 (dalle 16.15) e Sky Sport Arena (dalle 16.00).

Diretta streaming: Rai Play (dalle 16.15); Sky Go e NOW, dalle 16.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.