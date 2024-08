Dove vedere in tv F1 e MotoGP oggi: orari prove libere 30 agosto, programma TV8 e Sky

Venerdì 30 agosto inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Monza andranno in scena le prove libere del GP d’Italia per quanto riguarda la F1, al Motorland spazio alle prove del GP di Aragon per la MotoGP.

Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. Spazio a due sessioni di prove libere per la F1 e alle prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi direttamente al Q2 delle qualifiche di sabato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere e delle qualifiche di F1 e MotoGP in programma venerdì 30 agosto. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW., in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Venerdì 30 agosto

09.00-09.35 Moto3, prove libere – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sky Sport MotoGP

09.50-10.30 Moto2, prove libere – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sky Sport MotoGP

10.45-11.30 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sky Sport MotoGP

13.15-13.50 Moto3, prove 1 – Diretta tv su Sky Sky Sport MotoGP

13.30-14.30 F1, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

14.05-14.45 Moto2, prove 1 – Diretta tv su Sky Sky Sport MotoGP

15.00-16.00 MotoGP, prove – Diretta tv su Sky Sky Sport MotoGP

17.00-18.00 F1, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208), per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) per le prove del mattino, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per la MotoGP.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.