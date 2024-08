Darderi-Baez oggi in tv, US Open 2024: programma, orario, streaming, ordine delle partite

Luciano Darderi, una delle grandi rivelazioni della stagione per il tennis italiano, si appresta a scendere in campo quest’oggi contro Sebastian Baez nel primo turno degli US Open 2024. Debutto assoluto nel main draw di Flushing Meadows per l’azzurro, che aveva giocato a New York solo due anni fa perdendo nettamente con il colombiano Daniel Galan nelle qualificazioni.

Di acqua ne è passata sotto i ponti da quel 24 agosto 2022, infatti Darderi si presenta al via del Major statunitense da numero 37 al mondo avendo addirittura sfiorato l’ingresso tra le 32 teste di serie. Il nostro portacolori affronterà stanotte l’argentino Baez, n.21 del seeding più competitivo sulla terra rossa (proprio come il suo avversario) rispetto al cemento newyorkese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Baez, primo turno degli US Open 2024. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis e Sky Sport 252; in diretta streaming su supertennis.tv, SupertenniX, Sky Go e Now TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DARDERI-BAEZ US OPEN 2024

Lunedì 26 agosto

Quarto match dalle ore 17.00 Luciano Darderi vs Sebastian Baez – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport 252

In precedenza, sul court 4, si disputeranno i match Stricker-Comesana, Maria-Sierra e Kudermetova-Mertens.

PROGRAMMA DARDERI-BAEZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta testuale: OA Sport.