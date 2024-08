Come cambia il tabellone di Sinner a Cincinnati con l’eliminazione di Medvedev: possibile occasione per Cobolli o Darderi

Il russo Daniil Medvedev, numero 4 del seeding, è stato eliminato nei sedicesimi del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: il ceco Jiri Lehecka lo ha battuto con lo score di 7-6 (2) 6-4, ed al prossimo turno se la vedrà con lo statunitense Frances Tiafoe, giustiziere di Lorenzo Musetti.

Siamo nella parte bassa del tabellone, quella in cui saranno protagonisti Flavio Cobolli e Luciano Darderi, in campo oggi in un derby che promuoverà un azzurro agli ottavi di finale: il vincente di Tiafoe-Lehecka sarà l’avversario dell’italiano negli eventuali quarti di finale.

Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, invece, presidia la parte alta del tabellone, ed avrebbe potuto incrociare Medvedev soltanto in finale: nella parte bassa del main draw, infatti, si trova lo spagnolo Carlos Alcaraz, che non ritroverà, dunque, il russo in semifinale.