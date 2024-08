Clamorosa svista arbitrale nella partita tra Auger-Aliassime e Draper: cosa è successo a Cincinnati

Ha del clamoroso quanto accaduto ieri nei quarti di finale del Masters1000 di Cincinnati. Nella sfida tra il britannico Jack Draper e il canadese Felix Auger-Aliassime, un errore molto grave del giudice di sedia ha condizionato l’esito del confronto. A rendersi protagonista di questo abbaglio è stato Greg Allensworth, lo stesso arbitro che tanto aveva fatto discutere per la squalifica comminata a Denis Shapovalov a Washington.

COSA È ACCADUTO?

Sul match point, ovvero 4-5 per Draper e servizio di Auger-Aliassime nel terzo set, il britannico ha tentato di forzare il tutto e di prodursi in un serve&volley. Il canadese, resosi conto di questa giocata dell’avversario, ha risposto con un colpo tra i piedi del britannico. Quest’ultimo ha cercato in qualche modo di mandare la pallina dall’altra parte, cosa avvenuta dopo aver rimbalzato nella propria metà campo e toccato il nastro in maniera decisamente particolare.

Incredibilmente, Allensworth non si è avveduto del primo rimbalzo e ha decretato la vittoria di Draper, tra lo stupore del nativo di Montreal. “Davvero, è ridicolo. Non ha visto che la palla è rimbalzata dalla sua parte?“, le parole del canadese. Il giudice di sedia ha risposto di non aver visto, mentre il britannico si è mostrato incerto e non ha ammesso l’infrazione, disposto però a rigiocare il punto se qualcuno rivedendolo avesse dato ragione a Felix.

Il regolamento, allo stato attuale delle cose, non prevede però l’uso della tecnologia per queste situazioni. Pertanto, la richiesta dell’intervento del Supervisor da parte di Auger-Aliassime si è rivelata vana e l’ingiustizia subìta si è tramutata in realtà. Vedremo se ci saranno riflessioni sul conto del giudice di sedia e anche sulla norma desueta da questo punto di vista.

Di seguito il video dell’episodio controverso:

VIDEO CLAMOROSO ERRORE ARBITRALE A CINCINNATI