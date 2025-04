Jannik Sinner e Jack Draper si allenano a Montecarlo dopo Beaulieu-sur-Mer: prosegue il lavoro del n.1 del mondo

Dopo aver completato il suo allenamento a Beaulieu-sur-Mer (Nizza), a livello indoor, oggi è stato il giorno di Montecarlo. Sul rosso del Principato, Jannik Sinner e Jack Draper hanno dato seguito al lavoro che avevano svolto ieri.

Sinner, finalmente libero di potersi allenare con chi desidera e dove lo ritiene più opportuno (non però nella sede in cui è in corso un torneo) ha trovato nel n.6 del ranking la spalla con cui allenarsi, a testimonianza anche dell’ottimo rapporto tra i due. Una relazione amichevole che Draper ha sempre manifestato apertamente.

Ricordiamo che il termine della sospensione per la vicenda Clostebol per Jannik sarà il 4 maggio alle ore 23.59. Pertanto, quello che si farà nelle prossime settimane sarà funzionale agli Internazionali d’Italia a Roma, che a loro volta fungeranno da percorso per avere buone sensazioni in vista di Parigi.

Ricordiamo che Sinner è iscritto anche nel torneo di Amburgo, posteriore all’impegno al Foro Italico e ultimo evento prima del Roland Garros. Un avvicinamento in cui l’azzurro, dunque, farà diversi test partita per provare a simulare al meglio possibile le condizioni del confronto. Un training che il nostro portacolori ha immortalato grazie una storia su Instagram: “Di nuovo in campo, grazie Jack”, il breve messaggio del n.1 del mondo.