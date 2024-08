Ciclismo su pista, Vece e Fiorin ai ripescaggi nel keirin femminile delle Olimpiadi

Miriam Vece e Sara Fiorin dovranno passare dai ripescaggi nel keirin femminile. Nel velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, alla periferia di Parigi, le azzurre non sono riuscite a staccare il pass diretto per i quarti di finale delle Olimpiadi 2024. Terzo posto nella propria batteria per l’italiana più quotata in questa specialità, invece per Sara la missione era quasi impossibile. Per entrambe l’appuntamento è tra poco più di un’ora.

Erano cinque heat di primi turno e le prime due classificate avanzavano senza dover passare dai ripescaggi. Vece è stata inserita nella seconda batteria, apparentemente alla portata. L’azzurra battezza la ruota giusta, quella dell’olandese Hetty Van De Wouw, ma ad un giro dalla fine si fa sorpassare dalla cinese Liying Yuan. La classe 1997 si trova quindi chiusa all’esterno sull’ultima curva, e la corda viene ben difesa dalla neerlandese.

Vece non riesce dunque a trovare il varco per andare in progressione, e si deve accontentare della terza posizione. Batteria vinta dalla neerlandese in 10″992, passa direttamente ai quarti come seconda anche l’asiatica, mentre appunto l’azzurra è terza a +0.236 dall’olandese. Per Fiorin l’impresa era troppo ardua, al debutto olimpico a vent’anni e inserita in gara con grandi campionesse. Emma Finucane decide di fare gara dura fin da subito e stacca le avversarie, chiudendo l’ultimo giro in 11″021, un ritmo durante tutto il percorso tenuto solo dalla tedesca Lea Friedrich. Più staccate tutte le altre, con l’azzurra che rimane sempre in sesta posizione e non riesce mai a scalare la classifica.

Per quel che riguarda le altre batterie dalla prima avanzano Ellesse Andrews e Mathilde Gros, con la neozelandese ad imporsi con il tempo di 10″979. Nessun problema per la fuoriclasse tedesca Emma Hinze, che vince in 10″967 e si prende il biglietto per i quarti di finale insieme alla cinese Yufang Guo. Gli ultimi due nomi sono quelli di Nicky Degrendele e Mina Sato, con la belga a precedere la giapponese nella heat più lenta di tutte (11″116). Appuntamento alle 15.10 per i ripescaggi.