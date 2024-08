Ciclismo su pista, Parigi 2024: Letizia Paternoster lontanissima dal podio. Domina Jennifer Valente

Ultima gara per il ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’omnium al femminile poteva essere l’ultima possibilità per l’Italia di timbrare qualche medaglia in terra transalpina, ma Letizia Paternoster non è stata ai livelli delle attese.

L’azzurra non è stata convincente nelle prime due prove, chiudendo addirittura decima e quindicesima tra scratch e tempo race, poi un’eliminazione discreta ed una corsa a punti lontana dalle prime della classe, per un’undicesima piazza conclusiva tutt’altro che entusiasmante.

A dominare la gara è stata una meravigliosa Jennifer Valente: partiva tra le favorite l’americana, ma non ha lasciato nemmeno le briciole alle rivali vincendo scratch ed eliminazione, chiudendo seconda nella tempo race e gestendo la situazione sul finale.

Secondo posto per una super Daria Pikulik: la polacca è stata strepitosa ad agguantare l’argento nella corsa a punti. Bronzo per la neozelandese Ally Wollaston, poi una delusa Lotte Kopecky, mentre quinta è l’australiana Georgia Baker.