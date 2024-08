Ciclismo, Olimpiadi 2024: il borsino dei favoriti. Sarà sfida tra van der Poel e van Aert

È il giorno più atteso per il ciclismo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si disputerà oggi infatti la prova in linea degli uomini nella capitale transalpina: uno scontro diretto stupendo lungo 272,1 chilometri.

Il grande favorito per la medaglia d’oro è ovviamente Mathieu van der Poel: il neerlandese va a caccia di una clamorosa doppietta, dopo i Mondiali dell’anno scorso vuole assolutamente trovare il bis con l’oro a Cinque Cerchi. Su un percorso molto simile a quello di Glasgow appare un gradino sopra tutti, ma occhio ai rivali.

Il Belgio ha uno squadrone di altissima qualità: Jasper Stuyven è apparso brillantissimo al Tour de France, Wout van Aert dopo il bronzo a cronometro ha mostrato uno stato di forma eccellente e sembra pronto allo scontro diretto con il rivale di sempre, da seguire anche Remco Evenepoel, terzo alla Grande Boucle in classifica generale e già oro nella cronometro (il bis sarebbe clamoroso).

La Francia punta su Julian Alaphilippe: davanti al pubblico di casa il due volte campione del mondo può esaltarsi. Mads Pedersen è un nome assolutamente da seguire, nonostante il ritiro prematuro al Tour de France per una caduta. Altri corridori che potrebbero far saltare il banco sono l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez, l’eritreo Biniam Girmay, il britannico Tom Pidcock, già oro in mountain bike, e la speranza tricolore Alberto Bettiol.

BORSINO PROVA IN LINEA OLIMPIADI PARIGI 2024

***** Mathieu van der Poel

**** Wout van Aert, Remco Evenepoel

*** Mads Pedersen, Julian Alaphilippe

** Tom Pidcock, Jhonatan Narvaez, Alberto Bettiol, Biniam Girmay

* Christophe Laporte, Jasper Stuyven, Michael Matthews, Marc Hirschi