Ciclismo, l’ordine d’arrivo delle Olimpiadi: Evenepoel trionfa, italiani fuori dai 20

Remco Evenepoel fa il bis! Il belga corona un’Olimpiade spettacolare, diventando il primo ciclista della storia a fare la doppietta d’oro vincendo sia la prova a cronometro sia quella in linea. Una prestazione mostruosa di un fuoriclasse assoluto, partito a trentotto chilometri dal traguardo in compagnia di Valentin Madouas (Francia). Sull’ultimo passaggio sulla Côté Montmartre il classe 1999 saluta il transalpino, e vola via verso il successo.

Un unico brivido lungo la schiena di Evenepoel quando, dentro gli ultimi cinquemila metri, il belga fora. Cambio della bici che non arriva immediatamente, ma Remco aveva talmente tanto vantaggio che il piccolo imprevisto non ha compromesso niente. Già iconica l’immagine del fiammingo sotto la torre Eiffel che esulta scendendo dalla bicicletta, con dietro di lui Madoaus che festeggia l’argento. Grande colpo della Francia, con Christophe Laporte che va a completare il podio mettendosi al collo la medaglia di bronzo.

Tanti scatti ma mai risolutivi per Mathieu Van der Poel, con Wout Van Aert che ovviamente non collaborava con il connazionale in testa. Il neerlandese è il grande deluso di giornata, solo 12°. Quarto posto per l’ungherese Attila Valter, quinto il lettone Toms Skujins, entrambi nel gruppetto regolato da Laporte per il bronzo. Mai protagonista l’Italia, se non con la fuga iniziale di Elia Viviani, e un Alberto Bettiol piuttosto spento chiude solo 23°. Di seguito l’arrivo della corsa in linea maschile delle Olimpiadi 2024:

ORDINE D’ARRIVO CORSA IN LINEA MASCHILE OLIMPIADI 2024

1 EVENEPOEL Remco Belgium 900 375 6:19:34

2 MADOUAS Valentin France 715 280 1:11

3 LAPORTE Christophe France 600 210 1:16

4 VALTER Attila Hungary 490 160 ,,

5 SKUJIŅŠ Toms Latvia 410 130 ,,

6 HALLER Marco Austria 340 110 ,,

7 KÜNG Stefan Switzerland 265 100 ,,

8 TRATNIK Jan Slovenia 225 90 ,,

9 JORGENSON Matteo United States 190 80 ,,

10 HEALY Ben Ireland 150 70 1:20

11 ALAPHILIPPE Julian France 130 65 1:25

12 VAN DER POEL Mathieu Netherlands 105 60 1:49

13 PIDCOCK Thomas Great Britain 90 55 1:50

14 VACEK Mathias Czech Republic 75 50 1:51

15 MATTHEWS Michael Australia 60 46 2:13

16 HIRSCHI Marc Switzerland 50 42 ,,

17 SKJELMOSE Mattias Denmark 45 38 ,,

18 ARANBURU Alex Spain 45 34 ,,

19 BUITRAGO Santiago Colombia 45 32 2:15

20 PEDERSEN Mads Denmark 45 30 2:20

21 STUYVEN Jasper Belgium 45 28 ,,

22 AYUSO Juan Spain 30 26 ,,

23 BETTIOL Alberto Italy 30 24 ,,

24 MCNULTY Brandon United States 30 22 ,,

25 MARTÍNEZ Daniel Felipe Colombia 30 20 ,,

26 GROßSCHARTNER Felix Austria 30 19 ,,

27 STRONG Corbin New Zealand 30 18 2:57

28 SCHACHMANN Maximilian Germany 30 17 2:59

29 KUBIŠ Lukáš Slovakia 30 16 3:42

30 MIHKELS Madis Estonia 30 15 ,,

31 WILLIAMS Stephen Great Britain 30 15 ,,

32 CLARKE Simon Australia 15 15 ,,

33 OLIVEIRA Nelson Portugal 15 15 ,,

34 VAUQUELIN Kévin France 15 15 ,,

35 LAZKANO Oier Spain 15 15 ,,

36 VAN BAARLE Dylan Netherlands 15 15 ,,

37 VAN AERT Wout Belgium 15 15 3:47

38 MEZGEC Luka Slovenia 15 15 7:23

39 PITHIE Laurence New Zealand 15 15 ,,

40 KIRSCH Alex Luxembourg 15 15 ,,

41 WOODS Michael Canada 15 15 ,,

42 SHEFFIELD Magnus United States 15 15 ,,

43 WRIGHT Fred Great Britain 15 15 ,,

44 GEE Derek Canada 15 15 ,,

45 NARVÁEZ Jhonatan Ecuador 15 15 ,,

46 COSTA Rui Portugal 15 15 ,,

47 TARLING Joshua Great Britain 15 15 ,,

48 BENOOT Tiesj Belgium 15 15 ,,

49 GIRMAY Biniam Eritrea 15 15 ,,

50 MOZZATO Luca Italy 15 15 ,,

51 O’CONNOR Ben Australia 10 15 ,,

52 LUTSENKO Alexey Kazakhstan 10 15 ,,

53 AULAR Orluis Venezuela 10 15 ,,

54 SEPÚLVEDA Eduardo Argentina 10 15 8:57

55 FAGÚNDEZ Eric Antonio Uruguay 10 15 ,,

56 ARASHIRO Yukiya Japan 5 15 ,,

57 SAINBAYAR Jambaljamts Mongolia 5 15 ,,

58 SÖDERQVIST Jakob Sweden 5 15 14:22

DNF MOHORIČ Matej Slovenia –

DNF NOVAK Domen Slovenia –

DNF SYRITSA Gleb Individual Neutral Athletes –

DNF FEDOROV Yevgeniy Kazakhstan –

DNF ED DOGHMY Achraf Morocco –

DNF ROUGIER-LAGANE Christopher Mauritius –

DNF HAMZA Yacine Algeria –

DNF TSVETKOV Nikita Uzbekistan –

DNF CHAIYASOMBAT Thanakhan Thailand –

DNF ABAY Burak Turkey –

DNF LAU Wan Yau Vincent Hong Kong –

DNF MANIZABAYO Eric Rwanda –