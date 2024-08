Calendario US Open 2024 oggi (31 agosto): orari partite, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 31 agosto, sesta giornata degli US Open 2024. L’ultimo Slam della stagione del tennis mondiale tiene banco e in casa Italia si vorrà recitare un ruolo da protagonisti. Saranno ben cinque i rappresentanti del Bel Paese a scendere in campo per centrare l’accesso agli ottavi di finale del Major di New York.

Nell’Arthur Ashe Stadium Jannik Sinner (n.1 del mondo) se la vedrà contro l’australiano Chris O’Connell, giustiziere nel secondo turno di Mattia Bellucci. L’altoatesino si augura di alzare il livello dopo quanto mostrato finora, dal momento che l’aussie con le sue variazioni potrebbe metterlo in difficoltà. Sempre sul Centrale, ma nella nottata italiana Flavio Cobolli è chiamato all’impresa contro il russo Daniil Medvedev, finalista l’anno scorso di questo torneo e vincitore del 2021.

Rimanendo al settore maschile, Matteo Arnaldi sarà impegnato sul Grandstand e chiuderà il programma su questo campo, affrontando l’australiano Jordan Thompson. Tra le donne, Jasmine Paolini giocherà sul campo del Louis Armstrong Stadium contro la kazaka Yulia Putintseva in un confronto che nasconde non poche insidie, viste le qualità dell’avversaria in grado di esaltarsi al cospetto di giocatrici più avanti di lei in classifica. Sempre nello stesso impianto, a seguire, Sara Errani giocherà contro la russa Diana Shnaider e vedremo se l’infinita tennista tricolore riuscirà a imbrigliare le grandi capacità di colpitrice della sua avversaria.

La sesta giornata degli US Open 2024 sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su SuperTennis e a pagamento sui canali Sky Sport, ovvero Sky Sport Uno (201) dalle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 252, Sky Sport 253 e Sky Sport 254; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali degli incontri di Jannik Sinner e di Jasmine Paolini.

CALENDARIO US OPEN 2024 OGGI

Sabato 31 agosto

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

J. Bouzas Maneiro ESP vs J. Pegula USA

J. Sinner ITA vs C. O’Connell AUS

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

I. Swiatek POL vs A. Pavlyuchenkova

F. Cobolli ITA vs D. Medvedev

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

Y. Putintseva KAZ vs J. Paolini ITA

S. Errani ITA vs D. Shnaider

G. Diallo CAN vs T. Paul USA

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

A. de Minaur AUS vs D. Evans GBR

B. Haddad Maia BRA vs A. Kalinskaya

Grandstand – Ore: 17:00

K. Muchova CZE vs A. Potapova

B. van de Zandschulp NED vs J. Draper GBR

J. Ponchet FRA vs C. Wozniacki DEN

M. Arnaldi ITA vs J. Thompson AUS

Stadium 17 – Ore: 17:00

D. Goffin BEL vs T. Machac CZE

A. Krueger USA vs L. Samsonova

N. Borges POR vs J. Mensik CZE

