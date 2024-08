Calendario US Open 2024 oggi (30 agosto): orari partite, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Cominciano le sfide del terzo turno allo US Open 2024. Una giornata che vedrà protagonista in casa Italia soprattutto Lorenzo Musetti, che sarà l’unico azzurro che scenderà in campo in singolare. Il toscano, dopo la vittoria al quinto set contro Miomir Kecmanovic, va a caccia di un posto negli ottavi di finale, sfidando l’americano Brandon Nakashima.

Nel tabellone maschile torna in campo Novak Djokovic, che affronterà l’australiano Alexei Popyrin, vincitore del Masters 1000 di Montreal. Fari puntati anche sul derby statunitense tra Ben Shelton e Frances Tiafoe. Nel torneo femminile, invece, le sfide principali sono quelle tra Coco Gauff ed Elina Svitolina ed anche quella tra Aryna Sabalenka ed Ekaterina Alexandrova.

Impegni azzurri anche nel torneo di doppio. Nel torneo femminile tocca a Jasmine Paolini e Sara Errani, con quest’ultima che giocherà anche nel misto con Andrea Vavassori.

La quinta giornata degli US Open inizierà alle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso la freccia in su sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta per mezzo di SuperTennis Plus. L’opzione non è disponibile sul canale 212 Sky. La diretta tv sarà inoltre assicurata da da Sky Sport attraverso sei canali, vale a dire Uno (201), Tennis (203), Arena (204), 251, 252 e 253. La diretta streaming è disponibile sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX, dove vengono offerti 9 campi, nonché su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito l’intero ordine di gioco della prima giornata.

CALENDARIO US OPEN 2024 OGGI, QUINTA GIORNATA

Venerdì 30 agosto

ARTHUR ASHE STADIUM (Ore 18:00, sessione diurna)

Svitolina (UKR) vs Gauff (USA)

Shelton (USA) vs Tiafoe (USA)

Ore 1:00, sessione notturna

Popyrin (AUS) vs Djokovic (SRB)

Alexandrova (RUS) vs Sabalenka (BLR)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Sessione diurna (dalle 17.00)

Ruse (ROU) vs Badosa (ESP)

Navarro (USA) vs Kostyuk (UKR)

Comesana (ARG) vs Fritz (USA)

Ore 1:00, sessione notturna

Keys (USA) vs Mertens (BEL)

Etcheverry (ARG) vs Zverev (GER)

GRANDSTAND (dalle 17.00)

Zheng (CHN) vs Niemeier (GER)

Azarenka (BLR) vs Wang (CHN)

Rublev (RUS) vs Lehecka (CZE)

Ruud (NOR) vs Shang (CHN)

STADIUM 17 (dalle 17.00)

Haddad Maia/Siegemund (BRA/GER) vs Montgomery/Ngounoue (USA/USA)

Vekic (CRO) vs Stearns (USA)

Griekspoor (NED) vs Dimitrov (BUL)

Nakashima (USA) vs Musetti (ITA)

COURT 5 (dalle 17.00)

Lumsden/Siskova (GBR/CZE) vs Kenin/Mattek-Sands (USA/USA)

Dart/Parry (GBR/FRA) vs Errani/Paolini (ITA/ITA)

Skupski/Venus (GRB/NZL) vs Andreozzi/Balaji (ARG/IND)

Rogers/Galloway (USA/USA) vs Errani/Vavassori (ITA/ITA)

COURT 7 (dalle 17.00)

Cobolli/Stricker (ITA/SUI) vs Heliovaara/Patten (FIN/GBR)

PROGRAMMA US OPEN 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport (6 canali: Uno (201), Tennis (203), Arena (204), , 251, 252, 253 più Sky Sport Plus (integrale)

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (match di Musetti)