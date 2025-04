Flavio Cobolli: “Nei primi tre mesi non ero sulla strada giusta. Ora ho trovato fiducia nel mio gioco”

Flavio Cobolli ha conquistato il suo primo titolo ATP della carriera Bucarest, quello che è stato anche il centesimo per l’Italia. Il romano ha battuto in finale l’argentino Sebastian Baez, completando una settimana davvero eccezionale dopo i primi mesi dell’anno davvero difficili e con un 2025 che ancora non lo aveva visto vincere nemmeno una partita.

Il tennista italiano è stato intervistato dal portale spagnolo Puntodebreak, parlando proprio della giornata per la vittoria del suo primo titolo in carriera: “È una cosa fantastica. Un grande sogno che si realizza per me. Naturalmente ho lavorato molto la scorsa settimana e abbiamo cambiato qualcosa, lavorando anche più del solito. Ho fatto qualcosa di diverso per il mio tennis e il risultato è arrivato presto. Forse troppo presto, ma meglio così”.

Cobolli sarà già in campo questa settimana a Montecarlo: “Non ho tempo di festeggiare questo trofeo, perché devo giocare a Montecarlo tra due giorni e quindi devo pensare a recuperare e ad essere in forma per giocare subito un buon match. Ma sono molto felice. Prenderò l’aereo e, naturalmente, faremo una grande cena con tutta la squadra, e forse mangerò un hamburger il primo giorno della settimana. Sono felice”.

Sette match point per vincere la partita: “Credo sia normale avere un po’ più di pressione rispetto a un punto normale, soprattutto quando ti giochi il tuo primo titolo. Venivo anche da un momento difficile, ma penso di aver cambiato la mia mentalità in campo sul 5-4. Ho perso il primo punto, ma poi ne ho vinti quattro di fila con un buon atteggiamento e molto coraggio. Sono quindi molto soddisfatto degli ultimi punti e dell’atteggiamento che ho avuto oggi durante tutto il match”.

Quali sono stati i principali cambiamenti rispetto all’inizio della stagione: “Ho avuto un infortunio all’inizio della stagione, quindi, è stato difficile per me giocare ogni settimana. È stata dura, ma ho cambiato qualcosa e ora ho più fiducia nel mio gioco. Questo mi aiuta a giocare i momenti chiave più facilmente anche le partite importanti. Ora sono sulla strada giusta. Nei primi tre mesi non lo ero, ma ora è diverso”.

Sulla dedica per la vittoria a Bucarest: “Ci sono molte persone che lavorano con me, ma anche la mia famiglia. Mia madre è sempre a casa per sostenermi. Non guarda mai una partita per via della pressione. Mio fratello è, credo, la persona migliore del mondo. È sempre con me, anche nei momenti difficili. Mi abbraccia anche se la giornata non è facile ed è la persona più importante della mia vita. Poi c’è la mia ragazza. Sto con lei da quando avevo 17 o 18 anni. Sono nato con lei nel tennis. Mi aiutava ogni giorno. Poi ci sono i miei nonni, che mi sostengono in tutto. E anche i miei amici, che accettano la mia vita e mi accompagnano in tutto. Quindi voglio ringraziarli. Naturalmente poi anche la mia squadra, dove ognuno fa la sua parte e sono molto felice di lavorare con loro”.