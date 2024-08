Calendario tuffi oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 2 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Appuntamento oggi (venerdì 2 agosto) all’Aquatics Centre di Parigi, la casa dei tuffi in queste Olimpiadi 2024. In programma la Finale della gara maschile del sincro dai tre metri. In casa Italia risponderanno presente Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci.

C’è tanta voglia di far bene tra le fila azzurre, ricordando che il romano e il calabrese in stagione hanno ottenuto la medaglia d’argento ai Mondiali di Doha. Tuttavia, parliamo di una prova condizionata dalle assenze in Qatar. In questo caso non ci si potrà nascondere e tutti dovranno dare il massimo.

Marsaglia e Tocci saranno chiamati a un’impresa se vorranno confermare il medesimo piazzamento nella rassegna iridata. Ciò dipenderà anche dalla precisione nell’esecuzione della rotazione. Ogni minimo particoalre andrà curato con cura sapiente.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei tuffi di oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Venerdì 2 agosto

11:00 Trampolino sincro dai tre metri uomini

AZZURRI IN GARA

Venerdì 2 agosto

11:00-12:00 Trampolino sincro dai tre metri uomini – Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci

PROGRAMMA TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.