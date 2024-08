Calendario ginnastica artistica oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 5 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi lunedì 5 agosto si concludono le gare di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla Bercy Arena si assegnano le ultime medaglie: spazio alle Finali di Specialità che chiudono i Giochi per la Polvere di Magnesio, verranno messi in palio i titoli alle parallele pari, alla trave, alla sbarra, al corpo libero femminile . L’Italia si stringe attorno ad Alice D’Amato e Manila Esposito, che saranno impegnate in entrambi gli atti conclusivi riservate alle donne.

La campana nutre grandi ambizioni sui 10 cm, come sempre gara lotteria in cui tutto può succedere: ha in dote un esercizio di enorme spessore tecnico e potrebbe davvero fare saltare il banco puntando a una medaglia. Le due azzurre possono essere protagoniste al quadrato, dove si potrebbe battagliare per il podio. Su entrambi gli attrezzi la grande favorita è Simone Biles, che insegue le due medaglie d’oro per agguantare il titolo di donna più titolata di tutti i tempi alla pari con Katie Ledecky e Larisa Latynina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di ginnastica artistica previste oggi lunedì 5 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI 2024 OGGI

Lunedì 5 agosto

11.45 Parallele pari

12.38 Trave

13.33 Sbarra

14.23 Corpo libero femminile

ITALIANE IN GARA OGGI GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI 2024

Trave: Alice D’Amato, Manila Esposito.

Corpo libero: Alice D’Amato, Manila Esposito.

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.