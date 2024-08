Calendario ginnastica artistica oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 1° agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 1° agosto (ore 17.30) proseguono le gare di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla Bercy Arena si assegnano altre medaglie: spazio all’attesissima finale del concorso generale individuale femminile, la gara che incorona la Reginetta della Polvere di Magnesio, ovvero l’atleta più completa sui quattro attrezzi. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese, con una lotta stellare tra diverse ginnaste di punta.

L’Italia ha tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni: Manila Esposito e Alice D’Amato, reduci dall’argento conquistato con la squadra, possono ambire alla top-5 e magari giocarsi anche qualcosina in più se dovessero fare la gara perfetta e davanti dovessero arrivare dagli errori. Simone Biles è chiaramente la grande favorita della vigilia è imbattibile, alle sue spalle le più candidate sono la statunitense Sunisa Lee, la brasiliana Rebeca Andrade, l’algerina Kaylia Nemour.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di ginnastica artistica previste oggi giovedì 1° agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI 2024 OGGI

Giovedì 1° agosto

Ore 18.15 Finale concorso generale individuale femminile

ITALIANE IN GARA OGGI GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI 2024

Italia: Alice D’Amato, Manila Esposito

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.