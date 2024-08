Calendario basket oggi, orari Olimpiadi 2024: programma semifinali, tv, streaming

Si entra nel vivo del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024! Oggi giovedì 8 agosto alla Bercy Arena della Capitale francese sono in programma infatti le due semifinali che delineeranno poi le finaliste che andranno a giocarsi i tre gradini del podio.

Alle ore 17:30 la Germania campione del mondo in carica sfida la Francia padrona di casa. Le due squadre si sono già incrociate nella fase a gironi (gruppo B), dove i tedeschi sono riusciti a battere i transalpini per 71-85 con una prestazione monstre di Franz Wagner (26 punti). Nei quarti di finale i teutonici hanno prevalso sulla Grecia per 76-63, con la compagine di coach Vincent Collet che ha piegato la resistenza del temibile Canada per 82-75.

Alle ore 21:00 la Serbia di Nikola Jokic proverà a fermare la corazzata Stati Uniti sulla strada verso la finale per l’oro. I balcanici e gli statunitensi si sono già affrontati in questo torneo a Cinque Cerchi, con la rappresentativa a stelle e strisce che vinse per 84-110 al debutto per il gruppo C. La Serbia si è superata nei quarti di finale contro l’Australia (94-90 dTs) dopo essere sprofondata addirittura a -24 nel primo tempo, mentre gli uomini di Steve Kerr non hanno faticato troppo nello sbrigare la pratica Brasile ai quarti (87-122).

Andiamo a riepilogare di seguito il calendario con gli orari e la programmazione delle semifinali di basket alle Olimpiadi di Parigi 2024, che si svolgeranno nella splendida cornice della Bercy Arena situata a sud-est di Parigi (Francia). Buon divertimento a tutti!

CALENDARIO BASKET OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Giovedì 8 agosto

Semifinali

Ore 17:30 Germania-Francia

Ore 21:00 Serbia-Stati Uniti

CALENDARIO BASKET OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.