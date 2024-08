Francia-USA oggi in tv, orario finale basket femminile Olimpiadi 2024: programma, streaming, dove vederla

Per la prima volta le due finali del basket vedono in campo le stesse due squadre. Se quella maschile è stata appannaggio degli USA, ma con una serie di miracoli di Steph Curry, in quella femminile la Francia cerca una forse ancora più difficile rivincita contro una squadra che nel contesto olimpico non ha mai perso e che non ha intenzione di farlo proprio ora.

Le transalpine sono state, per certi versi, anche la sorpresa della rassegna a cinque cerchi. Non per la forza, che tra quarti e semifinale comunque la collocava, ma per l’aver saputo superare il Belgio e mettersi dentro un ultimo atto che è replica della finale del 2012. Questa, però, si risolse in un autentico dominio delle americane. Di allora è rimasta la sola Diana Taurasi, che ormai ha pochi minuti in campo, ma guida ancora d’esperienza.

CALENDARIO BASKET FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Domenica 11 agosto

Ore 11:30 Belgio-Australia – Finale 3°-4° posto

Ore 15:30 Spagna-USA – Finale 1°-2° posto

